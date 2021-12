Augsburg

06:00 Uhr

Patienten auf dem Gang behandelt: So wirkt sich Corona auf die Uniklinik aus

An der Klinik für Augenheilkunde, die am Augsburger Uniklinikum angesiedelt ist, kam es zuletzt zu Engpässen. Patienten mussten deshalb teils auf Gängen behandelt werden.

Plus An der Augenklinik am Augsburger Uniklinikum mussten Patienten teils auf den Gängen ausharren. Die Zahl der Betten ist auch dort wegen Corona knapp.

Von Max Kramer

Ein Mann mit Maske sitzt in einem grünlich gefärbten Gang, und blickt vor sich ins Leere. Links neben ihm: zwei Betten, in denen jeweils eine weitere Person liegt. Diese Szene ist festgehalten in einem Bild, das in der Woche vor Weihnachten aufgenommen wurde. Es stammt offenbar aus den Gängen der Klinik für Augenheilkunde am Uniklinikum Augsburg (UKA). Zwischenzeitlich hatte sich die Lage dort so zugespitzt, dass Patientinnen und Patienten kein Zimmer mehr bekamen und vorübergehend vor der Tür behandelt werden mussten. Wie kam es dazu?

