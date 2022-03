Augsburg

"Ich war verliebt": Wie der Augsburger Patrick K. um 12.000 Euro betrogen wurde

Plus Patrick K. träumt von einer festen Beziehung. Über das Dating-Portal Tinder lernt der Augsburger eine junge Frau kennen - und gerät in einen Albtraum.

Von Ina Marks

"Du hast nur dieses eine Leben. Mach was draus." Dieses Motto hat Julia M. (Name geändert) mit einem aparten Bild von sich auf ihrer Facebook-Seite gepostet. Was auf Anhieb nach einer klugen Lebensweisheit klingt, interpretierte die attraktive Frau offenbar auf ihre ganz eigene Weise. Patrick K. wird ihr nächstes Opfer. Innerhalb weniger Wochen wird der Augsburger um seine Ersparnisse gebracht - 12.000 Euro. Der 23-Jährige lernt Julia M. über die Dating-Plattform Tinder kennen. Beim ersten Treffen in einem Restaurant in der Maximilianstraße ist der junge Mann fasziniert. Er hat keinen blassen Schimmer, in welchen Albtraum er geraten sollte.

