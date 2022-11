Augsburg

Paul Wengert wird 70 – im Ruhestand ist der Polit-Rentner noch lange nicht

Paul Wengert war von 2002 bis 2008 Oberbürgermeister in Augsburg und zog danach nach Füssen. Dieses Foto entstand im Februar 2022.

Plus Alt-OB Paul Wengert feiert den 70. Geburtstag. Terminzwänge hat er keine mehr – aber dennoch genug zu tun. Wie er heute das Geschehen in Augsburg verfolgt.

Von Ruhestand mag er nicht reden. Lieber von einem neuen Lebensabschnitt, der vor gut vier Jahren mit dem Ausscheiden aus dem Landtag begonnen hat: Augsburgs Alt-Oberbürgermeister Paul Wengert (SPD) wird am Freitag 70 Jahre alt. Von 2002 bis 2008 war Wengert Oberbürgermeister. Nachdem er 2008 in der Stichwahl gegen Kurt Gribl (CSU) unterlag, kehrte Wengert nach Füssen zurück, wo er zuvor zwölf Jahre Bürgermeister war, und wurde für die SPD in den Landtag gewählt. Heute sagt er: "Die Politik habe ich weitgehend hinter mir gelassen." Doch langweilig ist dem Polit-Rentner nicht.

