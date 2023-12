Augsburg

vor 50 Min.

Pavian-Abgabe: Stadt stellt sich hinter Zoodirektorin Jantschke

Plus Auch von der CSU erhält Jantschke nach der jüngsten Aufsichtsratssitzung Rückendeckung. Die Abgabe der Affen soll aber ein "absoluter Ausnahmefall" bleiben.

Von Jonas Klimm Artikel anhören Shape

Die Stadt Augsburg gibt Zoodirektorin Barbara Jantschke nach der jüngsten Aufsichtsratssitzung Rückendeckung für ihre Entscheidung zur Abgabe zweier Paviane an das Deutsche Primatenzentrum (DPZ) in Göttingen. Auf Nachfrage erklärt Umweltreferent Reiner Erben (Grüne), dass es im Aufsichtsrat keine Kritik an Jantschkes Entscheidung gegeben habe, nur an der Art und Weise, wie diese nach außen hin kommuniziert worden sei. Man habe mit der Zoodirektorin verabredet, "dass bei künftigen Tierabgaben, die nicht an andere Zoos erfolgen, die Gesellschafterin Stadt Augsburg im Vorfeld informiert und das weitere Vorgehen abgestimmt wird", so Erben.

Aufsichtsratsmitglied und Stadtrat Matthias Fink ( CSU) betont im Gespräch mit unserer Redaktion, dass Jantschke eine glaubhafte Erklärung zu den Beweggründen der Entscheidung abgegeben habe. "Das hatte seine Richtigkeit", sagt er. Trotzdem seien die Umstände der Abgabe unglücklich gewesen. Das habe man Jantschke vermittelt. "Wir haben ihr gesagt, dass die Kommunikation unzureichend war", so der CSU-Stadtrat. Jantschke wolle dem Wunsch der Stadt, sie künftig über derartige Vorhaben zu informieren, entsprechen, sagt Fink.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen