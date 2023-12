Augsburger Zoo präzisiert nach Kritik Aussage zur Pavian-Abgabe

Erst teilte Direktorin Jantschke mit, die Affen seien ausschließlich zur Zeugung von Nachwuchs an ein Forschungszentrum abgegeben worden. Davon ist nicht mehr die Rede.

Nachdem sowohl die Stadt Augsburg als auch die Stadtratsfraktionen von CSU und Grünen Zoodirektorin Barbara Jantschke für die Abgabe zweier Paviane an das Deutsche Primatenzentrum (DPZ) in Göttingen kritisiert haben, hat sich der Zoo nun erneut an die Öffentlichkeit gewandt. Auf Facebook teilten die Verantwortlichen mit, dass die abgegebenen Männchen weder für Tierversuche noch primär als Zuchtmännchen eingesetzt würden. "Die Zucht der dortigen Paviane wird durch Hormon-Implantate, die zur Verhütung beitragen, verhindert", heißt es in der Erklärung. Stattdessen trügen die Paviane maßgeblich dazu bei, die Sozialstruktur und die Gruppendynamik innerhalb der Göttinger Primatengruppe zu normalisieren. Laut Aussagen des DPZ sollen die zwei Paviane die Haremsstruktur wiederherstellen (wir berichteten).

Zoo Augsburg gibt unterschiedliche Erklärungen zu Pavian-Übermittlung ab

Der Zoo hatte in der Vergangenheit auch auf Anfrage unserer Zeitung erklärt, dass die Göttinger Einrichtung die Paviane angefragt habe, um ihre Zuchtgruppe neu aufzustellen, die zu dieser Zeit ohne Zuchtmännchen gewesen sei. Die Nachfrage unserer Redaktion, ob sich der Zoo schriftlich habe versichern lassen, dass die Paviane ausschließlich zur Zeugung von Nachwuchs herangezogen würden, bejahte der Zoo damals. Gerade die Tatsache, dass Nachkommen der Affen für Tierversuche eingesetzt werden könnten, hatte öffentlich aber für erheblichen Gegenwind gesorgt. Auch auf Facebook präzisierte der Zoo inzwischen seine damaligen Aussagen, indem er einen alten Post löschte.

