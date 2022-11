PCI investiert am Standort Augsburg

Nach 2020 investiert das Bauchemie-Unternehmen PCI erneut am Hauptsitz in Augsburg.

Die PCI hat einen höheren einstelligen Millionenbetrag in die Erweiterung ihrer Dispersionsanlage am Hauptsitz in Augsburg investiert. Ab Dezember geht die neue Anlage in Betrieb. Sie produziert unter anderem Bodenbelagsklebstoff. Mit der Verdoppelung der Kapazitäten sei PCI in der Lage, Kunden noch schneller zu beliefern, heißt es.

PCI verweist damit auf die Bedeutung seines Stammsitzes in Augsburg

Das Unternehmen, das auch Standorte in Hamm und Wittenberg betreibt, verweist damit erneut auf die Bedeutung seines Stammsitzes. Zuletzt hatte das Unternehmen einen mittleren einstelligen Millionenbetrag in ein neues Lieferzentrum auf dem Firmenareal in Augsburg investiert. Es ging im Oktober 2020 in Betrieb. Schon damals kündigte die Unternehmensspitze weitere Investitionen an, um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens auch weiterhin zu sichern.

Die 1950 gegründete PCI Augsburg GmbH zählt zu den führenden Herstellern bauchemischer Produkte in Deutschland mit über 1200 Beschäftigten, davon 500 am Hauptsitz in Augsburg, und knapp 350 Millionen Euro Umsatz. (nist)