Pedelec am Hauptbahnhof gestohlen

Am Freitag wurde an einem Fahrradständer des Augsburger Hauptbahnhofes in der Pferseer Straße ein Pedelec entwendet. Der Geschädigte versperrte sein Fahrrad laut Polizei gegen 19.50 Uhr am dortigen Fahrradständer. Als er gegen 22.30 Uhr zurückkehrte, war das Fahrrad (Marke: LIQ, Farbe: schwarz/blau) verschwunden. Der Wert des entwendeten Pedelecs beläuft sich auf etwa 2300 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110. (gau)

