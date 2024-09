Pedelec-Fahrer stürzt: Er hat über zwei Promille

In einer Rechtskurve am Oberen Auweg in Lechhausen verlor am Sonntag, gegen 18 Uhr, ein 59-Jähriger die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Er verletzte sich dabei leicht. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von über zwei Promille bei ihm fest. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 59-jährigen Mann. (ziss)