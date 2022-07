Per Haftbefehl gesuchter Mann rastet aus und reißt Klo aus Verankerung

Die Polizei kontrolliert in Augsburg-Göggingen einen Mann, der per Haftbefehl gesucht wird. Nach seiner Festnahme randaliert er im Arrest.

Ein 46-jähriger Mann, den die Polizei in der Nacht auf Mittwoch festgenommen hat, ist im Arrest komplett ausgerastet. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte den Mann gegen Mitternacht. Dabei stellte sich heraus, dass er mit Haftbefehl gesucht wurde. Der 46-Jährige wurde anschließend in den Arrest im Polizeipräsidium Schwaben-Nord gebracht, um von dort in eine Justizvollzugsanstalt transportiert zu werden. Nach Polizeiangaben randalierte der Mann im Arrest derart, "dass er die Toilette des Haftraums aus der Verankerung und einzelne Fließen von der Wand riss."

Wie es in der Mitteilung heißt, brachten die Beamten den Mann daraufhin zu Boden und fixierten ihn, um die eskalierende Situation in den Griff zu bekommen. Er habe sich daraufhin beruhigt und seine "ausweglose Situation" akzeptiert. Der Mann muss nun seine Rest-Freiheitsstrafe absitzen und erhält zusätzlich eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. (kmax)