Perfide Masche: Betrüger ergaunert in der Innenstadt hohen Geldbetrag

Ein bislang Unbekannter hat am vergangenen Freitag einen 23-Jährigen um viel Geld betrogen. Wie die Polizei mitteilt, sprach der Täter den Mann am Martin-Luther-Platz an und bat ihn um Hilfe. Dabei gab er an, Bargeld zu benötigen – und im Gegenzug den Betrag an den 23-Jährigen zu überweisen. Nachdem der bislang Unbekannte den Betrag angeblich überwiesen hatte, erhielt er das Bargeld. Tatsächlich fand aber keine Überweisung statt. Es ging dabei um einen hohen dreistelligen Betrag.

Vorfall am Martin-Luther-Platz: Polizei Augsburg warnt vor Betrugsmasche

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Betrugs gegen den Unbekannten aufgenommen und gibt Tipps, um sich vor derlei Betrügereien zu schützen. Gesundes Misstrauen könne schützen. Zudem sei ratsam, kein Bargeld oder andere Wertgegenstände an fremde Personen zu übergeben, und keine persönlichen Daten zu übermitteln. Bei verdächtigen Feststellungen solle man die Polizei rufen. (kmax)