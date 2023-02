Perfide Masche: Trickdiebe nehmen 83-jährigen Bankkunden ins Visier

Die Kriminalpolizei sucht nach einem Duo, das einen 83-Jährigen in Augsburg-Lechhausen beklaut hat. Die Täter gingen dabei offenbar gezielt vor.

Mit einer perfiden Masche ist ein 83-Jähriger am Dienstag um einen vierstelligen Euro-Betrag gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, hob er gegen 9.45 Uhr Geld in einer Bank ab und ging dann zu seinem Auto, das in der Neuburger Straße im Bereich der 220er-Nummern geparkt war. Als er einsteigen wollte, berührte ihn eine bislang unbekannte Person, die anschließend sofort davonging. Daraufhin kam ein Mann auf den 83-Jährigen zu und erklärte, dass die Jacke des 83-Jährigen nun beschmutzt sei. Der Unbekannte gab vor, den Schmutz zu entfernen, entwendete dabei jedoch das Geld aus der Jacke des 83-Jährigen.

Trickdiebe bringen 83-Jährigen in Augsburg-Lechhausen um viel Geld

Das Opfer bemerkte den Diebstahl erst auf dem Weg nach Hause und informierte dann die Polizei. Eine erste Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben im niedrigen vierstelligen Bereich. Einer Beschreibung zufolge soll der Täter rund 1,65 Meter groß sein und eine dunkle Jacke getragen haben. Zum anderen Mann, der das Opfer anrempelte, liegt keine Beschreibung vor. Mögliche Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter 0821/323-3810 melden. (kmax)