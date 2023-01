Perlach Acht wechselt Besitzer – Antons hat wieder einen Biergarten

Plus Das Gastronomenpaar Michaela und Michael Häuser konzentriert sich auf sein Gasthaus Antons. Dort ist dieses Jahr auch wieder ein Biergartenbetrieb möglich.

Schweren Herzens verabschiedet sich das Gastronomenpaar Michaela und Michael Häuser von ihrem "Baby", wie sie es nennen, dem Lokal Perlach Acht am Perlachberg. Ein Grund ist unter anderem ein anderes, echtes Baby: ihr zweiter Sohn Maximilian, der inzwischen geboren wurde. Daneben gibt es weitere Gründe für die Aufgabe des Lokals in der Augsburger Innenstadt - aber auch schon eine neue Lösung, wie es dort weitergeht.