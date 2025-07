Perlach: Warum Experten dem Turm schon am Mittwoch aufs Dach stiegen

Um die Sanierung des Perlachturms voranzutreiben, muss dessen Kuppel samt Wetterfahne und der goldenen Stadtgöttin Cisa abgenommen werden. Nach einem verschobenen ersten Anlauf passiert dies nun diesen Donnerstag ab 5.30 Uhr. Am Mittwoch sah es zwischenzeitlich zunächst so aus, als müsste die goldfarbene Bekrönung extra und bereits einen Tag früher abgenommen werden. Denn das Vorhaben ist komplex und die Örtlichkeit herausfordernd. Die zuständigen Fachfirmen wollten daher nichts dem Zufall überlassen und testeten vorab, ob der Plan, die Kuppel samt Cisa am Donnerstag in einem Stück abzunehmen, auch tatsächlich umsetzbar ist.

Um 10.46 Uhr am Mittwoch machte sich der Korb der Hebebühne, unter anderem besetzt mit dem Bauleiter und einem Spengler, auf den Weg zur Turmspitze des Perlachs. Die Experten wollten sehen, wie gut und nahe sie an die Kuppel herankommen. Die erste Testfahrt wurde von einigen Passanten beobachtet. Schülern einer Stadtführung fiel es schwer, sich auf den Vortrag zu konzentrieren, wegen dessen sie eigentlich hier waren. Immer wieder schweiften ihre Blicke nach oben ab. „Oh Mann, ist das hoch“, flüsterte ein Schüler seinem Nachbarn zu. Die Bühne fährt bis auf gut 70 Meter nach oben.

Perlachturm: Höhe und Lage sind eine Herausforderung für die Hebebühne

„Die Höhe, vor allem aber der Standort der Hebebühne auf dem Fischmarkt und die Auslegung zur Seite sind tatsächlich herausfordernd“, erklärt Roman Roggermaier. Er ist Junior-Chef des Unternehmens, das nun die Hebebühne stellt, nachdem das Exemplar der zunächst beauftragten Firma nicht hoch genug fahren konnte und die Aktion abgebrochen werden musste. „Wir haben einige andere Einsätze verschoben, um hier helfen zu können. Schließlich ist das ein besonderer Auftrag“, erzählt er. Erst am Mittwochmorgen kam die Hebebühne mit einem Schwerlasttransport nach Augsburg. Der Fahrer habe extra seinen Urlaub unterbrochen, um sich vorab ein Bild der Lage zu machen und optimal vorbereitet zu sein. In ganz Deutschland sind Hebebühnen, die bis auf 90 Meter fahren können, selten. „Ich schätze, die Zahl liegt im einstelligen Bereich“, so Roggermaier.

Der erste Test zeigte, dass man ausreichend nahe an die Kuppel des Perlachturms herankommt. Dann waren die Spengler und Dachdecker des Unternehmens Max Bader gefragt, die für die Demontage der Kuppel verantwortlich sind. Sie mussten herausfinden, ob die Ketten, die am Kran befestigt sind und die Turmkuppel sichern und schließlich abheben sollen, lang genug sind, um über die Cisa hinauszureichen. Andernfalls könnte die Figur beim Abheben beschädigt werden. „Das ist eine Millimeterarbeit“, so Firmenchef Max Bader. Beholfen habe man sich am Ende mit einem Trick: Die für die Demontage vorgesehene Konstruktion wurde mittels Holzbalken angehoben, um weiter nach oben zu kommen und mehr Spielraum bei den Ketten zu haben. Weil alles sehr eng und knapp zugeht, habe man sich nicht auf theoretische Berechnungen verlassen wollen, sondern die Gegebenheiten in der Praxis geprüft, ergänzt ein Mitarbeiter. Das Ergebnis: Die Kuppel des Perlachturms kann zusammen mit Wetterfahne und Cisa wie geplant am Donnerstag ab 5.30 Uhr im Ganzen abgenommen werden.

Die Wetterfahne auf dem Perlach hat die Form der Stadtgöttin Cisa, die in ihrer Hand einen Pinienzapfen hält. Gestaltet wurde sie von Elias Holl, dem Architekten des Perlachturms. Seit 1615 krönt sie die Spitze des Augsburger Wahrzeichens. Die Turmzwiebel wird nach ihrem Abbau auf eine Vorrichtung vor dem Rathaus gesetzt. Sie wird für die Zeit der Sanierung zum Info-Pavillon werden.