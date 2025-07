Perlach: Cisa und Wetterfahne werden vielleicht heute abgehoben

Die Stadt Augsburg will die Figur der Stadtgöttin Cisa samt der Wetterfahne eventuell schon am heutigen Mittwoch von der Spitze des Perlachturms holen. Zunächst war angedacht, die goldfarbene Bekrönung am Donnerstag gemeinsam mit der Kuppel des Turms abzunehmen. Nun ändern sich die Pläne eventuell wieder.

Die „Demontage“ der Spitze des Augsburger Wahrzeichens ist zeitlich gesehen ein Hin und Her. Nachdem ein erster Versuch, die Spitze abzunehmen, vergangene Woche gescheitert war, weil die Hebebühne nicht heranreichte, war ein neuer Versuch für den Donnerstag dieser Woche geplant. Wetterfahne und Cisa-Figur sollten an diesem Tag gemeinsam mit der Perlachturm-Kuppel demontiert werden. Nun heißt es von Beschäftigten vor Ort, man prüfe bereits am Mittwoch, inwieweit dieser Plan tatsächlich umsetzbar ist. Gegebenenfalls könnte die Cisa dann doch separat demontiert werden - möglicherweise bereits am Mittwoch. Die Kuppen würde dann, entsprechendes Wetter vorausgesetzt, weiterhin am Donnerstag ab 5.30 Uhr herabgehoben.

Die Wetterfahne auf dem Perlach hat die Form der Stadtgöttin Cisa, die in ihrer Hand einen Pinienzapfen hält. Gestaltet wurde sie von Elias Holl, dem Architekten des Perlachturms. Seit 1615 krönt sie die Spitze des Augsburger Wahrzeichens.