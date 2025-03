Perlachsanierung in luftiger Höhe

Schon von unten sieht der Kran, der seit einigen Wochen neben dem Perlachturm steht, imposant aus. Ein Blick von oben mit der Drohne aus etwa 90 Metern zeigt, in welch luftiger Höhe die Sanierungsarbeiten demnächst vonstattengehen werden. Der 70 Meter hohe Perlach wird in den kommenden Wochen eingerüstet, im Mai soll die Turmspitze heruntergehoben und der obere Teil des Turms saniert werden. Zudem wird die alte Treppe herausgehoben und durch eine neue Treppe aus Stahl ersetzt, die mit dem Kran in den oben offenen Turm bugsiert werden muss. In mehrfacher Hinsicht ein schwindelerregender Job für Bauarbeiter und Ingenieure.

