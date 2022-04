Darum schweigen ab nächster Woche im Perlachturm die Glocken

Plus Die Stadt Augsburg schützt den Perlachturm mit Netzen, die Sperrung rundum wird aufgehoben. Den Klimacampern macht das Hoffnung, ein Verein reagiert mit Widerstand.

Der Perlachturm ist nicht nur ein Wahrzeichen Augsburgs, er ist auch eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Bis zu 40.000 Besucher kamen durchschnittlich pro Jahr, um von oben den Rundumblick über Augsburg, je nach Wetter sogar bis in die Alpen, zu genießen. Seit Ende 2017 allerdings gibt es keine Besichtigungen mehr: Der Turm ist marode und wurde für die Öffentlichkeit gesperrt, seit Dezember 2021 ist auch der angrenzende Straßenraum abgeriegelt. Ab nächster Woche werden die Augsburgerinnen und Augsburger auch noch auf das Glockenspiel verzichten müssen - offenbar für Jahre. Doch dagegen regt sich Widerstand.