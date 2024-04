Perlachturm im Miniaturformat: Augsburgerin baut Lego-Wahrzeichen

Plus Angelika Mackevicius hat ein besonderes Hobby: Mit Tausenden von Lego-Steinen baut sie Augsburger Sehenswürdigkeiten nach. Dabei achtet sie auf jedes Detail.

Aus grauen und weißen Steinen gebaut, ragt der Perlachturm in die Höhe. Daran prangt die große Uhr mit goldenen Zahlen. Dieser Anblick dürfte vielen Augsburgern vertraut sein. Doch dieser Perlachturm steht nicht wie gewohnt neben dem Rathaus, sondern im Wohnzimmer von Angelika Mackevicius. Sie baut Augsburger Sehenswürdigkeiten mit Lego nach – und hat noch weitere Bauwerke auf ihrer Liste stehen.

Schon in ihrer Kindheit hat Mackevicius mit Lego gebaut. "Damals gab es aber deutlich weniger Auswahl", erinnert sich die 69-jährige Augsburgerin. Durch ihre Enkel sei sie wieder mit den Steinen in Berührung gekommen und entdeckte selbst wieder die Liebe zu ihrem früheren Hobby. Als ihr Partner sein Haus verkaufte, baute sie dieses mit Lego nach. "Zur Erinnerung", sagt Mackevicius. Es folgten die Häuser ihrer Kinder, ihr eigener Wohnhausblock und schließlich einige Wahrzeichen Augsburgs.