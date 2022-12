Perlachturm in Augsburg erhält ein zusätzliches Schutznetz

Die Stadt Augsburg reagiert kurzfristig mit neuen Netzen beim Perlachturm. Sie fürchtet, dass in der Frostperiode Teile herabstürzen.

Der Perlachturm in Augsburg ist ein "Pflegefall". Weil die Gefahr bestand, dass Teile herabstürzen, wurde das Dach des Turms mit einem Schutznetz versehen. Nun gibt es weitere Schutzmaßnahmen. Sie betreffen den unteren Teil des Bauwerks. Auch am Sockelgeschoss gibt es jetzt Netze. Sie werden am Donnerstag angebracht.

Zusätzliches Schutznetz für den Augsburger Perlachturm

Die Stadt Augsburg hat kurzfristig die Arbeiten angeordnet. Daher werden seit dem Vormittag mit Hilfe einer Hebebühne am Sockelgeschoss des Perlachturms Schutznetze angebracht. Es ist der Bereich am Perlachberg. Hier fährt die Straßenbahn der Linie 1 vorbei. Die Arbeiten haben keine Auswirkungen auf den Nahverkehr. Der abgesperrte Bereich ist nicht besonders groß.

Auch am Sockel des Perlachturms gibt es jetzt ein Schutznetz. Foto: Michael Hörmann

Der kurzfristige Eingriff sei notwendig, teilt die Stadt mit, weil die Gefahr besteht, dass in der anstehenden Frostperiode weitere Teileherabstürzen könnten. Zudem sei ab nächster Woche ein deutlicher Temperaturabfall zu erwarten, was notwendige Arbeiten zusätzlich erschweren würde.

Die Arbeiten finden innerhalb einer Absperrung statt, sodass weder der Nahverkehr noch das Geschehen am Augsburger Christkindlesmarkt beeinträchtig würden, erläutert die Stadt. Anliegerinnen und Anlieger rund um den Perlachturm seine über die Maßnahme informiert worden.

