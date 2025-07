Perlachturm: Stadt versucht Kuppel-Abnahme am Freitag

Die Stadt will am kommenden Freitag einen Versuch wagen, um die Kuppel des Perlachturms im Zuge der laufenden Sanierung mit einem Kran herunterzuheben. Die Bauverwaltung hatte sich ursprünglich ein gut einwöchiges Zeitfenster seit Montag gegeben, inzwischen gibt es einen aktualisierten Zeitplan. Demnach soll am Dienstag der Wetterbericht geprüft werden, um dann final zu entscheiden, ob die spektakuläre Aktion am Freitag stattfinden kann oder nicht.

Vorgesehen ist fürs Herunterheben des Blechdachs samt Unterkonstruktion ein Zeitfenster zwischen 5.30 und 8 Uhr, weil es laut den Wetterbeobachtungen der vergangenen Wochen um diese Uhrzeit am ehesten windstill ist. Aus Sicherheitsgründen kann die Abhebe-Aktion bei Wind nicht stattfinden. Bereits am Mittwoch soll zwischen 9 und 11 Uhr die goldfarbene Figur der Stadtgöttin Cisa auf der Turmspitze abgebaut und gesichert werden.

Die Vorbereitungen in 60 Metern Höhe werden ab 3 Uhr morgens laufen

Mit der Vorbereitung für den Abbau der Turmzwiebel soll - wenn es am Dienstag grünes Licht gibt - in der Nacht auf Freitag begonnen werden. Ab etwa 3 Uhr wird die Kuppel ein Stück weit angehoben, um eine Unterkonstruktion aus Stahl anzubringen, auf der die Turmspitze beim Herunterheben ruhen wird. Sobald die Kuppel samt Transportkonstruktion am Haken hängt, kann das Dach von den Säulen der Besucherplattform freigeschnitten werden. Dann wird minütlich abgestimmt, wann genau zwischen 5.30 und 8 Uhr die Kuppel schwebt.

Sie wird aus 60 Metern Höhe vom Kran erst auf dem Fischmarkt abgesetzt und dann einige Tage später vors Rathaus gehoben. Ab 11. August soll die Kuppel dann während der Sanierung als Info-Pavillon fungieren. Zuvor müssen am 22. Juli noch die beiden großen Glocken aus dem Perlachturm gehoben werden, der dann nach oben offen steht und mit einem fahrbaren Schutzdach abgedeckt wird, damit es nicht hineinregnet.

Gibt es Böen mit mehr als 14 Kilometern pro Stunde, wird die Aktion abgeblasen

Sollte der erste Anlauf fürs Herunterheben der Kuppel am Freitag nicht möglich sein, weil doch Böen von mehr als 14 Kilometern pro Stunde gemessen werden, verschiebt sich die Aktion auf die darauffolgenden Tage. Bis spätestens 22. Juli soll die Kuppel abgehoben sein.