Persönlichkeiten aus Augsburg verraten: Mein Vorbild ist …

Mit wem verbinden Sie tolle Erinnerungen, wer hat Sie geprägt oder inspiriert? Das haben wir vier Persönlichkeiten gefragt und interessante Antworten bekommen.

Sternekoch Simon Lang



Simon Lang ist Sternekoch und kocht für die Gäste des Maximilian's. Foto: Johanna Schnitzhofer

"Ich hatte natürlich mehrere Vorbilder in meinem Leben: große Chefs, für die ich arbeiten durfte, aber hauptsächlich natürlich meine Eltern, die mich schon seit meiner Kindheit stark geprägt und beeinflusst haben. Hart arbeiten war immer wichtig, durchhalten, pünktlich sein, aufgeschlossen sein. Und das sind Werte, die ich heute noch pflege."

Stadträtin und Cafébesitzerin Lisa McQueen

Lisa McQueen ist Inhaberin des Café Kätchens und Augsburger Stadträtin für Die Partei. Foto: Maia Hohlen



"Mein großes Vorbild ist mein Nachbar, der Martin. Der ist so ein herzlicher Mensch. Er ist schon alt – knapp 70. Er ist Goldschmied und hat ein riesiges Interesse für Kunst und Kultur. Sein Lebensweg, immer wenn er was erzählt, das finde ich stark und bewundernswert. Solch einen Weg könnte ich mir für mich auch vorstellen!"

AEV-Profi Alexander Oblinger

Alexander Oblinger ist Eishockeyspieler bei den Augsburger Panthern. Foto: Johanna Schnitzhofer



"Auf so einer Reise, wenn man Eishockeyspieler wird, findet man viele Spieler, die einen inspirieren, und dann will man selbst so sein wie die. Ich glaub’, wenn man einen nennen muss in der Karriere, ist es Denis Pederson, der damals in meinem ersten DEL-Jahr in Berlin gespielt hat. Er war ein harter Spieler, der immer alles gegeben hat und immer 100 Prozent hart gearbeitet hat, auch abseits vom Eis. Deshalb war das so mein erstes richtiges Vorbild im Profibereich, den ich dann selbst erleben durfte."

Theaterschauspielerin Sarah Maria Grünig

Sarah Maria Grünig ist Schauspielerin am Augsburger Staatstheater. Foto: Johanna Schnitzhofer

"Also mein Vorbild ist tatsächlich Pippi Langstrumpf, weil sie einfach dieses Freche und dieses 'Scheiß drauf, ich mach’ die Welt, wie sie mir gefällt' lebt. Ich war früher relativ schüchtern, gerade in der Schule und gegenüber Erwachsenen, deshalb war Schüchternheit immer etwas, was so in mir drin war. Und ich hatte eigentlich immer so das Gefühl: So wie Pippi, das möchte ich sein! Und das ist eigentlich auch bis heute noch ein bisschen mein Motto."

