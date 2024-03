Augsburg

09:07 Uhr

Person fällt in den Senkelbach: Rettungskräfte suchen seit Freitagabend

Von Hannah Greiner

In Oberhausen suchen am Freitagabend 76 Rettungskräfte nach einer Person, die in den Senkelbach gefallen ist. Auch am Samstagmorgen dauert die Suche an.

Seit dem späten Freitagabend suchen Rettungskräfte in Oberhausen nach einer Person, die im Bereich des Riedinger Parks in den Senkelbach gefallen ist. Das bestätigt das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Samstagmorgen auf Anfrage. Polizeieinsatz am Senkelbach: Rettungskräfte suchen in Oberhausen nach vermisster Person Was genau am Freitagabend passiert ist, ist bisher noch unklar. Neben 20 Polizeibeamten waren am Freitagabend ab 23.15 Uhr auch 36 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Wasserrettung an der Suche beteiligt. Zudem waren 20 Einsatzkräfte der Berufs- und Werkfeuerwehr vor Ort. Auch ein Hubschrauber flog über den Einsatzort.

Themen folgen