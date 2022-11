Augsburg

16:48 Uhr

Person mit Messer gemeldet: Polizei rückt zur Gögginger Straße aus

Mehrere Polizeistreifen sind am Montag in die Gögginger Straße ausgerückt.

Zu einem größeren Polizeieinsatz wegen einer Frau mit einem Messer ist es am Montagmittag in Augsburg in der Gögginger Straße gekommen.

Den Beamten war Montagmittag, kurz nach 12 Uhr, eine Frau mit einem Messer gemeldet worden. Weil die Lage zunächst unklar war, rückten mehrere Streifen der Polizei zu dem Privathaushalt in der Gögginger Straße an. Dort stellte sich schnell heraus, dass keine anderen Personen gefährdet waren. Die 27-jährige Frau hatte sich mit einem Messer laut Polizei selbst Verletzungen zugefügt. Sie kam in ein Bezirkskrankenhaus. (ina)

