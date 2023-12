Personal fehlt: Öffentlicher Badebetrieb in Haunstetten stark eingeschränkt

Die Stadt Augsburg verkürzt die Öffnungszeiten des Hallenbads in Haunstetten. Schwimmvereine sind davon nicht betroffen.

In der Woche vor Heiligabend wird der Badebetrieb im Hallenbad Haunstetten stark eingeschränkt. Die regulären Badezeiten für Schwimmer werden gestrichen. Lediglich das Frühschwimmen am Donnerstag ist möglich.

Personal im Hallenbad Haunstetten fällt krankheitsbedingt aus

Grund für die Einschnitte ist nach Auskunft der Stadt Augsburg eine Vielzahl von krankheitsbedingten Personalausfällen. Die Öffnungszeiten werden stark reduziert. Dies bedeutet im Einzelnen: Das Frühschwimmen am Donnerstag von 6 bis 11 Uhr findet statt. Der öffentliche Badebetrieb am Mittwoch, Freitag, und Samstag entfällt. Die Belegungen im Bad durch Sportvereine sind von den Einschränkungen nicht betroffen.

In den anderen städtischen Hallenbädern in Augsburg läuft der Betrieb regulär weiter. Das Hallenbad in Göggingen, das Alte Stadtbad und das Spickelbad haben derzeit ausreichend Personal. (möh)

