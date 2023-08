Augsburg

vor 32 Min.

Personalmangel in Augsburg: Daran hakt es bei der Suche nach Fachkräften

Plus Augsburger Unternehmen ringen um Beschäftigte und beklagen vielfach bürokratische Hürden. Zu Recht, finden Experten, nehmen aber auch die Unternehmen in die Pflicht.

Von Andrea Wenzel

Der Fachkräftemangel ist für rund zwei Drittel aller IHK-Mitgliedsunternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen derzeit das größte wirtschaftliche Risiko der bayerisch-schwäbischen Wirtschaft. Bis 2035 würden in der Region 143.000 Fachkräfte fehlen, sagt der IHK-Fachkräftemonitor. Auch Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Schwaben, schätzt die Lage als "dramatisch" ein. Schon heute spüren Kundinnen und Kunden das Problem – beispielsweise wenn Bäckereien ihre Öffnungszeiten kürzen oder Kitaplätze mangels Erzieherinnen nicht besetzt werden können. Es scheiden mit den Babyboomern mehr Menschen aus dem Arbeitsleben aus, als junge Leute nachkommen. Der demografische Wandel macht sich immer stärker bemerkbar. Die Unternehmen versuchen gegenzusteuern, doch es gibt Hürden, die den Kampf gegen den Personalmangel erschweren – aber auch die Firmen selbst müssen kreativer werden. Eine Analyse.

Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Schwaben. Foto: Fred Schöllhorn

Wolfgang Kempfle ist Chef eines Unternehmens für Beratung und Installation von Fotovoltaikanlagen mit Hauptsitz in Leipheim und mehreren Zweigstellen, unter anderem in Augsburg. Der Fachkräfte- oder ganz allgemein der Personalmangel sei bereits deutlich spürbar. Er weiche daher bei der Personalsuche schon seit einiger Zeit ins Ausland aus. "Ohne Beschäftigte aus Osteuropa könnten wir unsere Arbeit nicht mehr stemmen", sagt er. Dort gute Beschäftigte zu finden, sei nicht das Problem. Schwieriger sei es, diese in seinen Betrieb zu integrieren. Denn: "Ein Elektriker muss gut Deutsch sprechen, die Menschen müssen eine Wohnung finden und ihre bisherigen Qualifikationen anerkannt beziehungsweise diese schnell angepasst werden." Nicht selten sei es ein bürokratischer Hürdenlauf, dies zu bewerkstelligen. Das koste Zeit, die er eigentlich nicht hat. "Ich würde mir hier mehr Flexibilität und Unterstützung seitens der Politik wünschen", so Kempfle.

