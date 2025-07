Personalmangel im Amt: Großtagespflegen müssen auf Zuschüsse warten

Ende Juni überweist die Stadt normalerweise einen Mietkostenzuschuss für das vergangene Quartal an die 29 Großtagespflegen in Augsburg. Die Stadt übernimmt freiwillig 80 Prozent der Mietkosten für betreute Räumlichkeiten. Je nach Größe sind das maximal 960 Euro pro Monat, im Quartal also maximal knapp 2900 Euro. Doch im Juni kam das Geld nicht an. Die Stadt hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass sie es aufgrund personeller Engpässe diesmal nicht schafft. Dennoch machten sich existenzielle Ängste unter den Großtagespflegen breit, berichtet Elsa de Jesus, Vorständin im Bündnis Kindertagespflege Augsburg und Umgebung. „Wir gehen sowieso immer in Vorleistung. Es gibt keine Rücklagen“, sagt sie.

