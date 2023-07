Personalmangel im Stellwerk führt zu Zugausfällen auf der Paartalbahn

Die Bayerische Regiobahn kündigt im Juli weniger Verbindungen zwischen Augsburg und Ingolstadt an und wütet gegen die Deutsche Bahn als Netzbetreiberin.

Die Bayerische Regiobahn kündigt Zugausfälle zwischen Ingolstadt und Augsburg an. Wegen Fahrdienstleitermangels seitens der DB Netz könne ab Freitag, 7. Juli, bis voraussichtlich Sonntag, 23. Juli, nur im Zweischichtbetrieb bei der DB gearbeitet werden.

Ausfälle auf der Paartalbahn: Scharfe Kritik an der Bahn

Zu welchen Tages- bzw. Nachtzeiten Verbindungen ausfallen werden, ließ die BRB am Mittwoch noch offen, kritisierte die DB als Netzbetreiber aber scharf. "Hätte die DB Netz vorausschauend investiert und die Strecken nicht zu Tode gespart, hätten wir das Problem nicht, weil dort dann längst elektronische Stellwerke verbaut wären“, so BRB-Chef Arnulf Schuchmann. „Es braucht nicht mal mehr einen Streik, um den Zugverkehr in Teilen lahmzulegen, da genügen schon kranke Mitarbeitende." Weder seitens der DB Netz noch seitens der Politik sei ein klarer Wille zur Netzertüchtigung erkennbar. „Und die Zugausfälle kosten uns viel Geld. Keine Zugfahrt, kein Geld, so einfach macht man es sich im Umgang mit uns", klagt Schuchmann. Den Ärger der Fahrgäste bekämen die Mitarbeiter der BRB zu spüren, statt die eigentlich verantwortliche DB. (skro)