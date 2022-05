Augsburg

06:00 Uhr

"Bitte melden. Land unter": Augsburger Firmen kämpfen mit Personalnot

Plus Feinkost Kahn setzt auf Facebook einen Hilferuf ab, Bäckereichef Willi Ihle verteilt Kärtchen vor einer Filiale. Wie der Personalmangel Unternehmen zu schaffen macht.

Und jetzt auch noch ein Wasserschaden. Bei Feinkost Kahn im Produktionsbetrieb stehen wegen des Malheurs gerade die Spülbänder still. Hilfe durch Handwerker? Fehlanzeige. Vor nächster Woche habe keiner Zeit zu kommen, habe man ihm zunächst gesagt. Andreas Kahn muss fast schon lachen, als er das erzählt. Schließlich weiß der Geschäftsführer selbst, wie schwer es derzeit ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Das Problem, sagt Kahn, beschere ihm schlaflose Nächte. Nicht nur, weil das Catering für den Bayerischen Filmpreis in München bevorsteht. In der Misere, in dem sich der Feinkost-Chef befindet, stecken viele Arbeitgeber. Bäckereiunternehmer Willi Ihle stellte sich unlängst vor eine seiner vielen Filialen, um Mitarbeiter-Akquise zu betreiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

