Personalwechsel: KJF Augsburg beruft neue Vorstände für Medizin und Personal

Mit Sebastian Stief und Bernd Schubert werden die Vorstandsposten der KJF Augsburg für Medizin und Personal neu besetzt. Was nun ihre Aufgaben sind.

Personalwechsel im Gesamtvorstand der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e. V. (KJF Augsburg): Mit Sebastian Stief und Bernd Schubert beruft der Aufsichtsrat des Augsburger Sozialunternehmens neue Vorstände für die Bereiche Medizin und Personal. Bereits seit Anfang Oktober trägt Stief als neuer Vorstand Medizin Verantwortung für die vier KJF Kliniken in Schwaben und Oberbayern. Er folgt auf Gerd Koslowski, der den Bereich Medizin der KJF Augsburg seit 2020 leitete. Markus Mayer, Vorstandsvorsitzender der KJF Augsburg, dankte Koslowski "für seinen hohen persönlichen Einsatz und seine Kompetenz", die er eingebracht habe.

Sebastian Stief, Geschäftsführer der KJF Klinik Josefinum und Vorstand Medizin der KJF Augsburg. Foto: Dominik Schubert, KJF Augsburg

Personalwechsel im Vorstand der KJF Augsburg: Stief übernimmt Medizin

Stief leitet seit Oktober 2020 als Geschäftsführer die KJF Klinik Josefinum. Der 37-Jährige war zuvor in Leitungsfunktionen für verschiedene Kliniken in Deutschland tätig. Wie es in der Pressemitteilung heißt, soll Stief künftig die Position der KJF Augsburg als größter privater Anbieter für Kinder- und Jugendrehabilitation in Deutschland stärken und das Profil als Spezialklinik weiterschärfen. Darüber hinaus bleibe er Geschäftsführer am Josefinum. Bernd Schubert übernimmt ab November für zwei Jahre den Vorstandsbereich Personal. Zuletzt war er rund zehn Jahre kaufmännischer Geschäftsführer des Arbeiterwohlfahrt-Landesverbands Schleswig-Holstein und bekleidete dort seit 2019 zusätzlich die Funktion des Finanzvorstandes. Der 58-Jährige folgt auf Michael Schmid.

Die KJF Augsburg zählt mit rund 4800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern im medizinischen und sozialen Bereich in Bayern. (AZ)