Peta erstattet wegen Schimpansen Strafanzeige gegen den Zoo Augsburg

Die Tierrechtsorganisation Peta hat Strafanzeige gegen mehrere Zoos erstattet, auch gegen den Augsburger. Es geht um Menschenaffen.

Wegen angeblichen massiven Verstößen hat die Tierrechtsorganisation Peta Strafanzeige gegen den Zoo Augsburg und neun weiteren zoologischen Einrichtungen Strafanzeige erstattet.

Die Tierrechtsorganisation weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass die bereits seit 2014 für zoologische Einrichtungen geltenden Mindestanforderungen des Bundeslandwirtschaftsministeriums an vielen Haltungsstandorten noch immer nicht umgesetzt worden seien. Demnach müssten im Zoo Augsburg die drei Schimpansen in einem Innengehege ausharren, das laut Peta mit nur 84 Quadratmetern die Vorgaben um mehr als die Hälfte unterschreite.

Zwar habe die Veterinärbehörde die behelfsmäßige Ausbesserung des Außengeheges angeordnet, habe aber gleichzeitig eingeräumt, dass damit weiterhin eine dauerhafte Unterschreitung der Mindestmaße toleriert werde, heißt es von Peta. Daher habe man im April bei der Staatsanwaltschaft Augsburg Strafanzeige gegen die Zooverantwortlichen erstattet. Bei der Staatsanwaltschaft wird der Eingang der Strafanzeige bestätigt.

Peta erhebt Vorwürfe gegen den Zoo Augsburg

Zudem appelliert die Tierrechtsorganisation an Politik und Zoo, die Gefangenhaltung von Menschenaffen in Zoos gänzlich zu beenden. Menschen gehörten genau wie Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans biologisch zur Familie der Großen Menschenaffen. "Es ist ein Verbrechen, Menschenaffen aus vorgeschobenen Artenschutzgründen - tatsächlich aber zur Belustigung des Zoopublikums - einzusperren", so Biologin Yvonne Würz, Peta-Fachreferentin für Tiere in der Unterhaltungsindustrie. "Erst recht inakzeptabel ist, dass der Zoo Augsburg noch dazu die Tierschutzvorgaben missachtet."

Peta hat nach eigenen Angaben neben Augsburg neun weitere Zoos und Tierparks mit Menschenaffenhaltung im ganzen Bundesgebiet angezeigt, die ebenfalls gegen tierschutzrechtliche Mindestanforderungen verstoßen würden: die Zoos in Berlin, Dresden, Duisburg, Halle, Krefeld, Landau und Stralsund, den Tierpark Gettorf sowie den Tierpark Schwaigern („Leintalzoo“). Informationen zu den jeweiligen Haltungsbedingungen habe die Tierrechtsorganisation teilweise durch Auskunftsersuche gemäß Informationsfreiheitsgesetz erlangt. (AZ)