Rücktritts-Forderung: Peter Grab geht Peter Hummel im Stadtrat an

WSA-Stadtrat Peter Grab wiederholt in der Sitzung die Forderung nach einem sofortigen Rücktritt Hummels. Der schweigt zunächst – und äußert sich dann doch.

WSA-Stadtrat Peter Grab hat in der Sitzung des Stadtrats am Donnerstag in einer längeren Rede den inzwischen fraktionslosen Stadtrat Peter Hummel ( Freie Wähler) zum sofortigen Rücktritt aufgefordert. "Es geht darum, ob ein Stadtrat unter uns Straftaten beging und eines Mandats würdig ist", so Grab. Er formulierte seine Aufforderung zum Rücktritt noch mal drastischer als er es am Vortag via Pressemitteilung getan hatte (wir berichteten). "Zeigen Sie Demut und Reue und treten Sie mit sofortiger Wirkung vom Stadtratsmandat zurück", so Grab zu Hummel.

Augsburger Stadtrat Peter Grab fordert Peter Hummel zum Rücktritt auf

Hummel war wegen Beleidigung einer früheren FW-Stadtratskandidatin, die er als "rechtsradikalste Radikale" und "untervögelt" bezeichnet hatte, verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft war auch der Meinung gewesen, dass Hummel Grab in einem fingierten, vermeintlich von einer Frau geschriebenen Brief fälschlicherweise des sexuellen Missbrauchs bezichtigt hatte, und erhob Anklage wegen Verleumdung. In zweiter Instanz sah das Gericht dafür aber nicht genug Hinweise.

Hummel und Grab liegen seit Längerem über Kreuz – Auslöser war Grabs kurzzeitige Ausschussgemeinschaft mit der AfD in der vergangenen Legislatur. Grab beendete diese wegen umstrittener Äußerungen der damaligen Bundesvorsitzenden Frauke Petry zum möglichen Waffeneinsatz gegen Flüchtlinge an der Grenze. "Keiner hat je etwas Rechtsextremes von mir gehört, trotzdem wurden die WSA und ich mehrfach in die rechte braune Ecke gestellt", so Grab. Er erinnerte daran, dass Mitglieder seiner Familie im Holocaust ermordet wurden.

Hummel erwiderte in der Sitzung nichts auf Grabs Vorhaltungen. Gegenüber unserer Redaktion erklärte er nach der Sitzung, er "ignoriere grundsätzlich Rücktrittsforderungen, die von der AfD oder von Leuten kommen, die mit der AfD in einer Fraktion oder einer Ausschussgemeinschaft waren. Insofern auch von Herrn Grab“. Hummel hatte nach dem Urteil erklärt, Stadtrat bleiben zu wollen, und war aus der Fraktion Bürgerliche Mitte ausgetreten. Deren Vorsitzende Regina Stuber-Schneider entgegnete auf Grabs Vorwurf, die Fraktion habe sich nicht ausreichend von Hummel distanziert, dass dieser Fehler gemacht habe, sein Wirken in der Fraktion aber darüber hinaus ging. So sei die Äußerung zu verstehen gewesen, dass man den Austritt bedauere.

Sitze in Ausschüssen neu ausgelost

Aufgrund des Austritts von Hummel aus der Fraktion musste die Sitzzuteilung in den Stadtratsausschüssen neu gelost werden. In den Ausschüssen sitzt jeweils ein fraktionsloser Stadtrat – da Hummel nun auch fraktionslos ist, musste neu zugeteilt werden. Lisa McQueen (Die Partei) kam gleich fünfmal zum Zug. Die fraktionslosen Stadträte wollen bis zur kommenden Stadtratssitzung intern darüber sprechen, ob sie aufgrund von Interessensgebieten möglicherweise tauschen.