Augsburg

vor 21 Min.

Peter Joanni war der Mann für alle Fälle im Augsburger Sozialamt

Peter Joanni kennt jeden Winkel der denkmalgeschützten Stadtmetzg. 43 Jahre lang arbeitete er in dem dort untergebrachten Sozialamt - zuletzt als Leiter.

Plus Peter Joanni war in 43 Jahren im Sozialamt Augsburg mit allerlei Herausforderungen konfrontiert. Was er über Menschen sagt, die andere als "Schmarotzer" betrachten.

Von Andrea Baumann

Vor mehr als 400 Jahren hat Augsburgs berühmter Baumeister Elias Holl am Fuß des Perlachbergs die Stadtmetzg errichtet. Kaum jemand dürfte das Gebäude so gut kennen wie Peter Joanni: Das hat vor allem damit zu tun, dass er dem darin untergebrachten Sozialamt seit 43 Jahren die Treue hält. Jetzt heißt es für den Behördenleiter Abschied nehmen von dem denkmalgeschützten Bau und vor allem von seinen 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wegen Corona muss der 64-Jährige den Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand anders gestalten als gedacht.

