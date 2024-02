Pferd "Pan Tau" aus dem Stadtwald nach schwerer Verletzung eingeschläfert

Der Przewalski-Hengst wurde bei einem Rangordnungskampf schwer verletzt. In vier Wochen wäre er von Augsburg in einen slowakischen Zoo umgezogen.

Der Przewalski-Hengst "Pan Tau" ist am Dienstag nach einem Rangordnungskampf mit einem weiteren Hengst schwer verletzt und anschließend eingeschläfert worden. Das teilte Norbert Pantel vom städtischen Landschaftspflegeverband mit. Demnach sei das Tier am Dienstagmorgen bei einem kurzen, aber heftigen Konflikt mit einem weiteren Hengst so schwer am Hinterbein verletzt worden, dass eine Behandlung nicht mehr möglich gewesen sei. Ein Tierarzt habe die Vermutung bestätigt und den knapp achtjährigen Hengst anschließend eingeschläfert, so Pantel. Damit gibt es aktuell noch vier Wildpferde, die die Heidelandschaft im Augsburger Stadtwald beweiden. Es war nicht die erste blutige Auseinandersetzung in den vergangenen Jahren.

Am Dienstag hätten aufmerksame Spaziergänger von dem Vorfall berichtet, erzählt Pantel auf Anfrage unserer Redaktion. Die Beugesehne am linken Hinterbein des Pferdes sei durch einen Biss komplett durchtrennt worden. "Pan Tau konnte seinen Huf nicht mehr bewegen", so Pantel. Selbst bei einem an Menschen gewöhnten Hauspferd wäre eine Behandlung sehr schwierig und mit unsicherem Ausgang gewesen, "bei einem unserer Pferde wäre sie leider unmöglich".

Bereits 2011 starb ein Przewalski-Hengst nach einem Kampf im Augsburger Stadtwald

Bereits vergangenen Donnerstag sei der Hengst nach einem Rangordnungskampf mit einem der anderen Pferde verletzt worden. Seitdem wurde Pan Tau täglich mit Antibiotikum behandelt. Innerhalb der Gruppe seien nach diesem Vorfall keine weiteren sozialen Spannungen zu beobachten gewesen. Besonders tragisch sei, dass Pan Tau in vier Wochen in den Zoo der slowakischen Stadt Košice umgezogen wäre, um dort mit einer Stutengruppe zusammenzuleben.

Przewalski-Pferde sind selten. Im Augsburger Stadtwald lebt eine der wenigen Junggesellengruppe zusammen. Diese Gruppen seien als "Parkplätze" für junge Hengste zu verstehen, bis diese alt und erfahren genug sind, um mit Stuten zusammenleben zu können, so Pantel. Kehrseite solcher Junggesellengruppen seien jedoch die naturgemäßen Rangordnungskämpfe. Dies gelte vor allem, wenn einzelne Tiere ein Alter erreichten, in dem sie sich den ranghöheren Pferden nicht mehr unterordnen wollten oder wenn ungefähr gleich starke Tiere den gleichen Platz in der Rangordnung beanspruchten, erklärt Pantel.

Von der Beweidung im Stadtwald Augsburg profitieren seltene Tier- und Pflanzenarten

"Manchmal kann es bei Rangordnungskämpfen so eskalieren, dass es zu Verletzungen kommt", sagt der Experte. Auch im Stadtwald sei das in den vergangenen Jahren immer wieder geschehen. Den letzten Todesfall habe es im Jahr 2011 gegeben. Pantel betont die große Bedeutung der Przewalski-Hengste bei der Beweidung der Flächen. Von der schonenden Beweidung im Stadtwald profitieren viele seltene Tier- und Pflanzenarten, die genau diesen Lebensraum brauchen, um zu überleben. "Aber auch mit Blick auf die Naherholung sind sie wichtig", sagt Pantel. "Viele der Spaziergänger identifizieren sich mit den Tieren."

