Pferde-Protest, Tradition, Sonne pur: So lief der Plärrerumzug in Augsburg

Die Augsburger Innenstadt ist am frühen Samstagnachmittag Schauplatz des traditionellen Plärrerumzugs geworden. Rund 2220 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in knapp 100 Gruppen zogen ab kurz nach 12.30 Uhr von der Maximilianstraße los Richtung Plärrergelände, deutlich mehr Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Treiben bei viel Sonne und Temperaturen von knapp 30 Grad. Das Aufkommen an Polizeikräften im Stadtgebiet war groß. Die tödliche Messerattacke in Solingen (Nordrhein-Westfalen) am Freitagabend spielte dabei nach Auskunft der Polizei keine Rolle, da beim Plärrer ohnehin verstärkte Sicherheitsmaßnahmen gelten. Wegen der Absperrungen kam es wie erwartet zu Verkehrsbehinderungen.

