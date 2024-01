Pferde-Tram und Barockpuppen: Womit in Augsburg einst gespielt wurde

Die Ausstellung "Kleine Welten" im Maximilianmuseum widmet sich historischem Spielzeug. Diesmal wird ein besonderer Bezug zur Gegenwart geschaffen.

Rund um den Jahreswechsel steht Spielzeug hoch im Kurs: Es lag als Geschenk unter dem Baum, Zeit zum Spielen ist auch... Seit gut zehn Jahren gibt es um diese Zeit deshalb die Spielzeugausstellung „Kleine Welten – Spielzeug in alten Zeiten“ im Maximilianmuseum. Ob Puppen, Brettspiele, Holzautos – hier gibt es Spielzeug aus vergangenen Zeiten zu sehen. Jede Vitrine trägt ein bestimmtes Motto: „Faszination Technik”, „Kleine Haushaltssorgen“ oder „Ab nach draußen“. Von schönen Erinnerungen bis hin zu wichtigen Themen wie Krieg und Umwelt ist alles dabei, die Zeitspanne reicht von 1900 bis in die Nachkriegszeit. Die Ausstellung zeigt das Chaotische und Schöne inner- und außerhalb des Kinderzimmers.

Neben Biedermeier-Puppen sind die Klassiker der Ausstellung die Barockpuppen, die von einer Augsburger Patrizierfamilie stammen und um etwa 1770 gefertigt wurden. Die Puppen waren nicht nur zum Anschauen und Spielen gedacht, sondern galten als Lehrobjekt für Vorbereitung auf die kommende Rolle einer Frau, die Mädchen spielerisch lernen sollten. Anhand dieser Puppen konnten jungen Mädchen auch die wichtigsten Grundbegriffe zum Thema Kleidung lernen. Zum Beispiel, was man benötigt, um ein Kleid herzustellen oder was der neueste Schnitt ist. Die Puppen haben Seidenkleider und bedruckte Baumwollkleider an, teilweise auch Trachten, die in Augsburg damals getragen wurden.

Spielzeug von einst ist derzeit im Maximilianmuseum zu sehen. Foto: Silvio Wyszengrad

In der Technikvitrine zu sehen sind unter anderem Heimkinoapparate aus den 1950er Jahren, die Filme abspielen konnten wie „Max & Moritz“ und „Micky Maus“. Aber auch eine Schreibmaschine oder traditionelle Ankersteine aus dem späten 19. Jahrhundert sind dabei, aus denen man unter anderem einen Nachbau des Augsburger Perlachturms sehen kann.

Dieses Mal neu sind Fotos an den Rückwänden, die den Bezug zur Gegenwart darstellen. Beispielsweise sieht man in der Technikvitrine hinter den traditionellen Spielzeugen aus vergangener Zeit jetzt auch Kinder mit Virtual Reality-Brillen. Auch das Reisen wird thematisiert. „Die Welt zu erkunden und zu entdecken, sich fortzubewegen, ist immer sehr spannend”, sagt Christoph Emmendörffer, Leiter des Maximilianmuseums. „Dafür haben wir hier das Gehenlernen mit einem Zugpferd, eine Barock-Kutsche, ein Zeppelin, was damals als sehr fortschrittlich galt.“ Verschiedene Gesellschaftsspiele zum Zeitvertreib kann man hier ebenfalls entdecken. Von damals oder auch heute noch traditionellen Spielen wie Puzzle oder Mikado, oder auch das Gänsespiel und Steckpüppchen zum Spielen und Ankleiden.

Die Englischen Fräulein in Augsburg sind auch als Spielzeug präsent

Nicht fehlen darf der Bezug nach draußen: Kreisel, Roller, Steckenpferde als Beschäftigung außerhalb des Kinderzimmers, wie auch das Pressen von Pflanzen und Blüten, sie anhand von Pflanzenkarten bestimmen und zu sammeln. Diese Vitrine zeigt vor allem, dass man die Natur entdecken und bewahren muss. Auch zu sehen ist ein Schlitten der Ordensgemeinschaft „Englische Fräulein“ in Augsburg, ein seltenes Stück aus dem 18. Jahrhundert. Daran befestigt ist ein Miniatur-Modell der Augsburger Pferdetrambahn. Kinder konnten ihre Puppen hineinsetzen und an den Schlitten befestigen.

Besonders schön ist es für den Leiter des Maximilianmuseums, dass Besucher von der Ausstellung angeregt werden und auch eigenes historisches Spielzeug spenden. In diesem Jahr spendeten zwei Damen jeweils ein Puppenset sowie einen Kaufmannsladen - es sind Gegenstände, die nicht nur selten und wertvoll, sondern auch mit einer Geschichte verbunden sind.

Und doch bleibt die Gegenwart nicht vergessen: In der Vitrine mit Kriegsspielzeug steht der Aufruf „Spielt doch lieber Frieden” von russischen Komponisten Lew Nikolajewitsch Tolstoi. „Es ist wichtig, neben schönen Erinnerungen und interessanten Einblicken in die Kinderzimmer der Vergangenheit die aktuellen Geschehnisse nicht aus dem Blick zu verlieren”, sagt Julia Bondel, Projektkoordinatorin und mitverantwortlich für die Konzeption der Ausstellung. Kriegsspielzeug wie Zinnsoldaten oder Ritterburgen im Kontrast mit einem Bild der Ukrainischen Flagge sollen hier auch zum Nachdenken anregen.

Info: Die Ausstellung Kleine Welten ist noch bis 4. Februar von Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr, zu sehen. Es werden auch Führungen angeboten.