5000 Euro Schaden am Auto: Unfallverursacher flüchtet

Einen enormen Schaden hat ein Unfallfahrer im Augsburger Stadtteil Pfersee an einem Auto hinterlassen.

Eine unliebsame Überraschung wartete auf einen Autofahrer am vergangenen Samstag in der Hessenbachstraße im Augsburger Stadtteil Pfersee. Als er gegen 13.30 Uhr dort zu seinem roten Citroen zurückkam, war das Auto an der Frontseite beschädigt. Der Mann hatte sein Auto nur für etwa eine halbe Stunde abgestellt.

In der Zeit war ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die Vorderseite des ordnungsgemäß geparkten Autos gefahren und hatte laut Polizei einen Schaden von rund 5000 Euro verursacht. Anschließend entfernte er sich, ohne den Unfall zu melden. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/323-2610. (ina)