Autofahrer flüchten nach Unfällen

Ein Autofahrer kollidiert in der Pferseer Straße in Augsburg mit einem Fußgänger - und fährt danach einfach weiter.

Zu einer Unfallflucht ist es am Mittwoch in der Augsburger Straße gekommen. Ein 20-Jähriger wurde leicht verletzt, berichtet die Polizei. Den Angaben zufolge war ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Polo gegen 22.30 Uhr in stadteinwärtige Richtung auf der Augsburger Straße unterwegs gewesen. "Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 20-jährigen Fußgänger, der auf Höhe der Herz-Jesu-Kirche die Fahrbahn überquerte", so die Polizei weiter. Der bislang unbekannte VW-Fahrer fuhr nach der Kollision weiter in Richtung Eberlestraße, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach Zeugenaussagen soll der VW Polo silberfarben gewesen sein und ein Augsburger Kennzeichen haben. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der 0821/323-2610. (jaka)