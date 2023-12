Autofahrer flüchtet nach Unfall

Als ein Mann einparken will, fährt ihm ein unbekannter Fahrer von hinten auf - und macht sich dann davon.

In der Leitershofer Straße hat sich am Mittwoch ein Unfall ereignet. Der Verursacher flüchtete, meldet die Polizei. Den Angaben zufolge war der Fahrer eines weißen Opels gegen 9 Uhr in Richtung Von Rad-Straße unterwegs und wollte auf Höhe der Hausnummer 10 rückwärts einparken. "Hierbei fuhr ihm ein bislang unbekannter Pkw hinten auf", so die Polizei. Nach einem kurzen Wortwechsel setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0821/323-2610 zu melden.