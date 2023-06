Betagte Autofahrerin rammt Mutter mit Kinderwagen

Eine 77-Jährige hat in Augsburg einen Verkehrsunfall verursacht. Eine Mutter und ihr Kind wurden dabei verletzt, aber nach Angabe der Polizei nicht schwer.

In der Pferseer Straße ist es am Montag an der Ecke zur Rosenaustraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Frau und ihr Kleinkind wurden dabei leicht verletzt, berichtet die Polizei. Gegen 13.30 Uhr übersah eine 77-jährige Autofahrerin den Angaben zufolge beim Rechtsabbiegen in die Rosenaustraße eine 32-Jährige mit ihrem Kinderwagen und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurden die 32-Jährige und ihr Kind leicht verletzt und durch einen Rettungswagen versorgt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 77-Jährige. (jaka)