Betrunkene Frau fällt vom Fahrrad und verletzt sich

Eine 23-Jährige fährt mit ihrem Rad durch Augsburg-Pfersee und stürzt ohne Fremdeinwirkung.

Eine 23-jährige Radfahrerin ist am Sonntag mit zu viel Alkohol im Blut unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 8 Uhr in der Pferseer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sie auf Höhe der Johannes-Rössle-Straße vom Rad stürzte und sich im Gesicht verletzte. "Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen Alkoholwert von über 2 Promille fest, weshalb bei der Frau eine Blutentnahme durchgeführt wurde", heißt es weiter. (jaka)