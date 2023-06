Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Ein Mann touchiert mit seinem Auto einen geparkten Wagen und flüchtet danach. Als die Polizei ihn in Augsburg antrifft, zeigt das Alkoholmessgerät einen hohen Wert an.

Ein 37-jähriger Mann hat am Montag alkoholisiert einen Verkehrsunfall im Dillinger Weg verursacht und ist danach geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei berichtet, touchierte der Mann gegen 16.45 Uhr mit seinem Auto ein geparktes Fahrzeug. "Er stieg gemeinsam mit seinem Beifahrer aus, schaute sich den Schaden an und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern", so die Polizei. Der Besitzer des geparkten Autos verständigte schließlich die Beamten. Als die Polizisten den Mann fanden, kontrollierten sie ihn. "Wie sich herausstellte, hatte der Mann keinen Führerschein. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2,7 Promille", heißt es von der Polizei, die nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 37-Jährigen ermittelt. (jaka)