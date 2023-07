Betrunkener Fahrradfahrer prallt gegen Laternenmast und muss ins Krankenhaus

Ein 29-jähriger Mann ist am Samstag alkoholisiert mit seinem Fahrrad in Augsburg unterwegs gewesen. Als er einen Unfall baut, ruft eine Zeugin die Polizei.

Ein betrunkener Fahrradfahrer ist in der Nacht auf Samstag mit einem Laternenmast zusammen gestoßen. Dabei verletzte sich der Mann und musste ins Klinikum gebracht werden, berichtet die Polizei. Gegen 2.10 Uhr war der 29-Jährige auf dem Radweg in der Eberlestraße unterwegs, als er offenbar die Kontrolle über sein Fahrrad verlor, gegen den Mast prallte und danach zu Boden stürzte. Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der 29-Jährige nach Alkohol roch. Tatsächlich hatte er 1,8 Promille Alkohol im Blut, wie ein Atemalkoholtest ergab. Um den genauen Blutalkoholwert bestimmen zu lassen, musste er sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann in ein Klinikum. Er hatte sich offenbar die Nase gebrochen und sich bei dem Unfall zahlreiche weitere, offenbar oberflächliche Verletzungen, an Kopf, Armen und Beinen zugezogen, so die Polizei. Der Mann muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. (jaka)