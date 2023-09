Betrunkener will aufs Rad steigen: Polizei greift ein

Die Polizei ist in Augsburg-Pfersee auf einen Betrunkenen aufmerksam geworden. Dieser wollte mit dem Fahrrad losfahren.

Eine Streife der Augsburger Polizei hat am Montag in Pfersee verhindert, dass ein 53-Jähriger betrunken auf sein Rad stieg. Wie die Polizei berichtet, beobachteten die Beamten gegen 17.15 Uhr in der Augsburger Straße den Mann, der offenkundig deutlich alkoholisiert war. Er wollte gerade mit einem Fahrrad losfahren.

Tatsächlich ergab ein Atemalkoholtest laut Polizei einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten machten dem Betrunkenen nachdrücklich klar, dass seine Radtour ausfällt. (ina)