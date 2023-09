Brand in Pfersee: Nachbar alarmiert Feuerwehr und verhindert Schlimmeres

In einem Mehrfamilienhaus in Augsburg-Pfersee ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Ein Anwohner hörte den Rauchmelder in der betroffenen Wohnung.

Ein aufmerksamer Nachbar hat am Samstagabend wohl einen größeren Brand in einem Mehrfamilienhaus in Pfersee verhindert. Wie die Berufsfeuerwehr meldet, schlug der Anwohner gegen 21.20 Uhr per Notruf Alarm. Der Nachbar hatte einen laut piependen Feuermelder in einer Dachgeschosswohnung gehört, zudem bemerkte er starken Rauch. Die Feuerwehr rückte mit elf Fahrzeugen zu dem Gebäude in der Stadtberger Straße an - es handelte sich um Löschzüge aus beiden Wachen der Berufsfeuerwehr sowie um Ehrenamtliche der freiwilligen Feuerwehr Pfersee. Mehrere Feuerwehrleute drangen ausgestattet mit Atemschutzgeräten in die Wohnung ein und löschten das Feuer. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers befanden sich zu dem Zeitpunkt keine Personen in der Wohnung, ein Hund und eine Katze seien von den Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht und in eine Tierklinik gefahren worden.

Feuer in Pfersee: Brand hat Wohnung stark beschädigt

Die Bewohner des Hauses mussten das Gebäude verlassen, konnten später aber wieder zurück in ihre Wohnungen. Von der Polizei vor Ort hieß es, das Feuer habe die betroffene Wohnung stark beschädigt, diese sei zunächst nicht bewohnbar. Während der Löscharbeiten war die Stadtberger Straße rund eine Stunde gesperrt. Der Rauchmelder und der aufmerksame Nachbar hätten dafür gesorgt, dass die Feuerwehr schnell da war, so ein Feuerwehrsprecher - das habe Schlimmeres verhindert. Zur genauen Höhe des Schadens und der möglichen Brandursache gab es zunächst keine Auskünfte. (AZ)

Lesen Sie dazu auch