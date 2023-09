Frau fährt im Drogenrausch: Polizei zieht Fahrerin aus dem Verkehr

Eine Frau gerät in Augsburg in eine Polizeikontrolle. Den Beamten fällt etwas auf. Nun kommt auf die 48-Jährige einiges zu.

Die Polizei hat am Montag gegen 15 Uhr die Autofahrt einer 48-jährigen Frau gestoppt. Nach Angaben der Polizei stand die Frau offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel, zudem hatte sie auch Drogen dabei. Die Beamten hatte sie in der Christian-Dierig-Straße kontrolliert und Marihuanageruch wahrgenommen. Als die Polizei ihren Rucksack genauer inspizierte, fanden die Einsatzkräfte darin noch geringe Mengen verschiedenster Betäubungsmittel, so die Polizei. Bei der Frau wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt, sie erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz. (jaka)