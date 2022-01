Heimlicher Beobachter im Garten: Augsburger Polizei sucht Zeugen

Ein Bewohner einer Erdgeschosswohnung in Pfersee fühlt sich in seinem Bad nicht zum ersten Mal beobachtet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zusammenhängen.

Die Polizei ermittelt wegen eines mysteriösen Fensterguckers in Pfersee. Am Dienstag gegen 23.30 Uhr beobachtete der Bewohner einer Erdgeschosswohnung in der Straße Am Webereck auf Höhe der 10er-Hausnummern eine Person, die in sein Badefenster sah. Eine nähere Beschreibung liegt laut Polizei nicht vor. Ganz im Gegensatz zu einem Vorfall, der sich bereits im April 2020 im selben Garten ereignet hatte.

Damals wurde ebenfalls eine Person gemeldet, die über das Badefenster nach innen blickte. Als der Unbekannte den Hausbewohner bemerkte, floh dieser. Der Unbekannte wurde damals wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß sowie dunkle gelockte schulterlange Haare. Mögliche Zusammenhänge zwischen den beiden Taten sowie Hintergründe sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizeiinspektion 6 bittet Zeugen und dabei insbesondere Anwohner um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2610. (bau)