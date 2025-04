Hund verletzt Mädchen in Park – Polizei sucht nach Besitzern

Der Hund eines bislang unbekannten Mannes und dessen unbekannter weiblicher Begleitung hat am Freitag eine Achtjährige im Park des Pfarrer-Anton-Schwab-Weges verletzt. Wie die Polizei berichtet, sei das Kind gegen 7.30 Uhr alleine durch den Park gegangen. „Die Achtjährige überholte die Unbekannten mit dem Hund“, heißt es von den Ermittlern. Der Hund biss daraufhin die Achtjährige und verletzte das Mädchen leicht. „Die beiden Unbekannten setzten den Spaziergang mit ihrem Hund in Richtung Fröbelstraße fort, ohne sich um die Achtjährige zu kümmern“, so die Polizei weiter. Der Hundehalter soll etwa 40 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er hat den Angaben zufolge eine dunkle Haarfarbe und war schlank. Unterwegs war er möglicherweise mit einem stämmigen Labrador mit gold-braunem Fell. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise unter der 0821/323-2610. (jaka)

