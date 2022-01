Augsburg

15:37 Uhr

Ladendieb in Augsburg leistet Widerstand und stiehlt gleich wieder

Ein gestellter Ladendieb will sich in Pfersee vor den Augen der Polizei erneut in einem Supermarkt bedienen.

Kaum vorstellbar: Am Dienstag gegen 12.30 Uhr entwendete ein 24-jähriger Mann Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Brunnenbachstraße in Augsburg. Ein Mitarbeiter bemerkte es und konnte den Mann bis zum Eintreffen der Streife festhalten. Im Beisein der hinzugerufenen Polizisten versuchte der Mann erneut etwas zu stehlen. Als die Beamten dies verhindern wollten, leistete der offenbar alkoholisierte Mann erheblichen Widerstand. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Die Beamten wurden nicht verletzt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (sil)

