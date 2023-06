Lauter Knall: Verursacher von Unfall flüchtet

Ein Fall von Unfallflucht in Augsburg-Pfersee beschäftigt die Polizei. Die Autobesitzerin hatte noch einen Knall gehört.

Ein geparktes Auto in der Holzbachstraße im Augsburger Stadtteil Pfersee ist von einer oder einem Unbekannten angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, hatte am Montagabend gegen 23.45 Uhr eine 35-jährige Pkw-Besitzerin einen lauten Knall vernommen und dann einen Unfallschaden an ihrem geparkten Auto festgestellt.

Der Unfallverursacher flüchtete. Die Frau verständigte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2610 entgegen. (ina)