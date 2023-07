Mann fährt unter Drogeneinfluss Auto

Ein Autofahrer fällt der Polizei in Augsburg auf, weil er benommen wirkt. Ein Drogenschnelltest bringt Hinweise, wie es dazu gekommen sein könnte.

Ein 23-Jähriger ist am Montag offenbar unter Drogeneinfluss mit seinem Auto in der Deutschenbaurstraße unterwegs gewesen. Der Polizei zufolge kontrollierten Beamte einer Streife den Mann gegen 1 Uhr nachts im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. "Hierbei wirkte der Mann schläfrig und zitterte", heißt es von den Ermittlern. Bei einem Drogenschnelltest kam heraus, dass der Mann offenbar Opioide eingenommen hatte, so die Polizei. Er musste schließlich eine Blutprobe abgeben. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 23-Jährigen. (jako)