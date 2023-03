Mutmaßlicher Tabakdieb muss in Untersuchungshaft

Zwei Männer sollen aus einer Tankstelle in Augsburg mehrere Tabakwaren gestohlen haben. Einer von ihnen könnte ein Wiederholungstäter sein, der andere ist noch flüchtig.

Zwei 21 und 29 Jahre alte Männer sollen am Montagabend mehrere Tabakwaren aus einer Tankstelle in der Holzbachstraße gestohlen haben. Wie die Polizei berichtet, betraten die beiden gegen 22.45 Uhr die Tankstelle. "Sie nahmen mehrere Tabakwaren aus dem Regal und flüchteten anschließend in unterschiedliche Richtungen", heißt es weiter. Polizeibeamte fahndeten nach ihnen und stellten den 29-jährigen Tatverdächtigen wenig später in der Nähe des Tatortes. "Das Diebesgut im mittleren dreistelligen Bereich fanden die Beamten ebenfalls auf", heißt es weiter. Beide Tatverdächtigen konnten nach Angaben der Polizei anhand der Überwachungskameras identifiziert werden. Der 21-jährige Tatverdächtige ist aktuell noch flüchtig. Der 29-Jährige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der daraufhin Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Es ergaben sich nach Angaben der Ermittler nämlich zwischenzeitlich Anhaltspunkte, dass der Mann in der Vergangenheit mehrfach Diebstähle begangen hat. Der Mann sitzt nun in einem Gefängnis. (jaka)